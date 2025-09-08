Tres derrumbes han bloqueado de manera parcial la vía Pasamayito, oficialmente denominada Fernando Belaunde Terry, que une los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho.

Los vecinos advirtieron que los deslizamientos generan un serio peligro para los conductores y transeúntes que circulan por este corredor vial, informó América Noticias.

El incidente más reciente se registró la noche del sábado en el centro poblado Buenaventura, en Comas. Grandes bloques de tierra, piedras y arena cayeron sobre la calzada, obstruyendo totalmente el paso. Horas después, los propios pobladores retiraron parte del material acumulado y habilitaron un carril en sentido contrario. Sin embargo, el tránsito se mantiene limitado y riesgoso.

Los habitantes de la zona aseguran que la carretera no ha recibido mantenimiento desde su inauguración, en noviembre de 2022. Denuncian que, además de los derrumbes, se acumula basura y desmonte en varios tramos. Esta situación obliga a los conductores a invadir el carril contrario, una maniobra especialmente peligrosa durante la noche o en días de neblina, cuando la visibilidad disminuye considerablemente.

Uno de los deslizamientos se habría producido hace varios meses y, hasta la fecha, no ha sido atendido. Los vecinos advierten que aún quedan rocas con rajaduras visibles en las laderas, lo que eleva la posibilidad de nuevos desprendimientos. A pesar de ello, no se han iniciado trabajos de prevención ni retiro de escombros por parte de las autoridades competentes.

Ante esta situación, conductores y pobladores de Comas y San Juan de Lurigancho exigen una intervención inmediata. Piden que se ejecute el despeje total de la vía y se instale un muro de contención en las zonas más vulnerables, con el fin de reducir el riesgo de futuros derrumbes. También solicitan acciones de limpieza y mantenimiento permanente.