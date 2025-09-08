A dos años y ocho meses de asumir la alcaldía de Ate, la gestión de Franco Vidal, el popular alcalde “dibujito”, enfrenta nuevos cuestionamientos por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas que compromete más S/ 15 millones.

Cuarto Poder reveló que dos empresas vinculadas entre sí se apoderan de obras millonarias en Ate, situación que ha sido cuestionado por especialistas al tratarse presuntamente de colusión en licitaciones públicas.

Sucede que los contratos habrían favorecido a las constructoras SUSAN EIRL y JD & HN, dos firmas que comparte vínculos familiares y societarios. Ambas aparecen reiteradamente como finalistas en procesos de selección y, en varias ocasiones, presentaron la misma oferta económica.

Detalla que SUSAN EIRL fue creada por Susana Navarro Ccollo, pero hoy está en manos de su hijo Jonathan Huamán Navarro. Mientras que la segunda JD & HN fue creada por Jonathan Huamán Navarro, y luego fue transferida a Rodrigo Ruiz Cheppe.

CASOS EN OBRAS

Uno de los casos corresponde a la renovación de la av. Los Virreyes. En marzo pasado se colocó la primera piedra tras una licitación en la que participaron 12 postores. No obstante, solo dos llegaron a la final; SUSANA y JD & HN. Ambas ofertaron exactamente S/ 3 860 205.74. La buena pro fue entregada a JH & HN.

Un patrón similar se repitió en la renovación de pistas y veredas de la asociación residencial El Golf, adjudicado a SUSAN EIRL por S/ 2 912 643.45, pese a que 9 postores presentaron propuestas y JD & HN coincidió con el mismo monto.

En otro concurso convocado a inicios de este año por más de S/ 3.5 millones, ambas constructoras volvieron a coincidir con la misma cifra y otra vez resultó ganadora SUSAN EIRL. Lo mismo sucedió en una asociación, donde la obra fue licitada a la empresa JD & HN, pero trabajadores y vecinos recuerdan a la empresa SUSAN EIRL.

Por si fuera poco, en una de las licitaciones ambas presentaron el mismo número de RUC. A pesar de esto, el comité de selección de la Municipalidad de Ate no realizó ninguna observación, lo que genera cuestionamientos.

Al alcalde de Ate, no solo registra estos cuestionamientos en obras, sino también por brindar órdenes de servicio a integrantes de una misma familia, obras paralizadas, según Contraloría y existencia de irregularidades en el programa Vaso de Leche.

Al respecto, Cecilia Ruiz, abogada experta en contrataciones del Estado, refirió que hay indicios de irregularidades. “Hay una regularidad con la que dos empresas quedan en el cuadro (...) Estamos ante hechos que podrían ir en contra de los intereses públicos”, apuntó.