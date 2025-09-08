El alcalde de Comas, Ulises Villegas, habría obligado a trabajadoras municipales a convertirse en “porristas” y animadoras en eventos públicos de su gestión, bajo amenaza de perder sus empleos.

Según un informe de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, profesionales como abogadas, ingenieras y comunicadoras fueron vestidas con trajes alusivos a Somos Perú , partido del burgomaestre, y debían realizar coreografías, barras y actividades de animación durante presentaciones oficiales y campañas públicas.

Las órdenes eran transmitidas por WhatsApp y supervisadas por gerentes y por la secretaria general distrital de Somos Perú en Comas, Yuriko Niño de Guzmán, quien además imponía como “meta laboral” generar comentarios positivos en redes sociales de la municipalidad.

Varias trabajadoras denunciaron presiones y maltratos verbales vinculados a la renovación de contratos.

La investigación incluye fotos, videos y chats que prueban la participación de las empleadas en horario laboral y en distintos espacios, como colegios, pasacalles y campeonatos deportivos.

Aunque el alcalde Ulises Villegas negó conocer la existencia de este grupo, las denunciantes aseguran que los uniformes fueron repartidos en la propia municipalidad y que sus derechos laborales fueron vulnerados.