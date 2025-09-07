La Fiscalía Especializada en Materia de Ambiental de Lima abrió una investigación preliminar al alcalde de Miraflores, Carlos Canales, por los presuntos delitos de alteración del ambiente o paisaje y responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos.

La disposición se da por la construcción irregular de una caseta de serenazgo en el interior del parque Leoncio Prado.

Además del alcalde, están incluidos en la investigación John Ampuero, gerente municipal; José Zamora, subgerente de Obras Públicas y Mantenimiento, así como el representante de la empresa Consorcio Miraflores, Wilson Coronel.

Por ello, la fiscal provincial, Diana Vargas Quiñones, ha dispuesto una serie de diligencias a cargo de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) de la Policía Nacional. Estas incluyen inspecciones en el lugar de los hechos, informe técnico de la zona afectada, declaraciones de los investigados, documentación del municipio, etc.

Con estas disposiciones, la entidad fiscal busca la protección del medio ambiente, el patrimonio público y su protección, por lo que continuarán las indagaciones respectivas para determinar las responsabilidades de ley.

Cabe recordar que el municipio había iniciado las obras para instalar la caseta de serenazgo, pese a las protestas de los vecinos, quienes consideraron la zona como intangible.