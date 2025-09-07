Los restos del periodista Jaime Chincha son velados en estricta privacidad en la capilla Virgen de Fátima, ubicada en el distrito limeño de Miraflores.
El acto cuenta con la asistencia limitada de familiares y amigos cercanos, en un ambiente de recogimiento y respeto.
De acuerdo con lo informado, la familia del comunicador ha solicitado mantener la reserva durante las exequias, priorizando la intimidad en este momento de dolor. Por ello, el acceso al velorio ha sido restringido únicamente al círculo más íntimo.
Jaime Chincha, reconocido por su trayectoria en la televisión y la radio, deja un importante legado en el periodismo peruano.
Su fallecimiento ha generado numerosas muestras de pesar en distintos sectores, desde colegas de profesión hasta autoridades y ciudadanos que seguían de cerca su labor informativa.
TE PUEDE INTERESAR:
- Caso Obrainsa: PJ levantó orden de impedimento de salida del país contra Wilfredo Oscorima
- Canciller Elmer Schialer: Ejército retiró bandera colombiana izada en Loreto y se realizó denuncia
- Gobierno considera “inaceptable” la decisión de Corte IDH en casos Barrios Altos y La Cantuta
- San Martín de Porres: Bus de la orquesta Son del Duke fue atacado a balazos
- Congreso citará a ministros por hackeo a la Dirección de Inteligencia de la PNP
- Fiscalía desiste de prisión preventiva para Betssy Chávez y podría trabajar en el Congreso como asesora
- Daniel Urresti solicita nulidad de sentencia de 12 años por el caso Bustíos
- Silvana Carrión acusa a Rafael López Aliaga de presionar por su salida de la Procuraduría