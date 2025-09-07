Los restos del periodista Jaime Chincha son velados en estricta privacidad en la capilla Virgen de Fátima, ubicada en el distrito limeño de Miraflores.

El acto cuenta con la asistencia limitada de familiares y amigos cercanos, en un ambiente de recogimiento y respeto.

De acuerdo con lo informado, la familia del comunicador ha solicitado mantener la reserva durante las exequias, priorizando la intimidad en este momento de dolor. Por ello, el acceso al velorio ha sido restringido únicamente al círculo más íntimo.

Jaime Chincha, reconocido por su trayectoria en la televisión y la radio, deja un importante legado en el periodismo peruano.

Su fallecimiento ha generado numerosas muestras de pesar en distintos sectores, desde colegas de profesión hasta autoridades y ciudadanos que seguían de cerca su labor informativa.