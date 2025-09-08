Un conductor de la empresa de transporte urbano 'Nueva América’ fue asesinado a balazos mientras cumplía la ruta de inicio con pasajeros a bordo en San Juan de Miraflores.

Según información preliminar, los responsables del crimen habrían abordado el vehículo simulando ser pasajeros y, ya en marcha, atacaron al chofer a quemarropa.

Testigos indicaron que al menos cinco disparos impactaron contra la víctima, quien quedó tendida en el asiento del timón. El ataque generó pánico entre los ocupantes, quienes descendieron del bus en busca de refugio.

La línea de transporte afectada cubre el recorrido entre San Juan de Miraflores y Carabayllo. De acuerdo con Latina, los atacantes dispararon sin mediar palabra y se dieron a la fuga inmediatamente después. Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha confirmado la identidad del conductor fallecido.

Agentes de la PNP acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias y recoger evidencias que permitan identificar a los autores del asesinato.

Las autoridades investigan la hipótesis de que la empresa Nueva América sería víctima de extorsión, modalidad delictiva que en los últimos meses ha golpeado con fuerza al sector transporte en Lima Metropolitana.

