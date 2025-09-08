Pablo Castillo, el chofer que embistió con su auto al streamer Antonio Crespo, “Furrey”, fue puesto en libertad tras permanecer casi dos meses en prisión preventiva.

El procesado, recibido por su familia en su panadería de Ate, aseguró que su detención fue “una injusticia” porque no conducía a excesiva velocidad y transitaba en luz verde aquel el 9 de julio, cuando ocurrió el accidente.

“Recuerdo muy bien que iba a una velocidad prudente, alrededor de 50 km/h. Me detuve y bajé a auxiliar al herido. No crucé en rojo”, afirmó. Su abogado, Raúl Sotelo, aseguró que dos pericias, una de ellas de parte, respaldan esta tesis.

