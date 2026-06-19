Barranco: Dan inicio a obras de restauración de histórica ermita con inversión de más de S/12 millones (FOTOS)
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), mediante la Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo (UICET), y la Municipalidad de Barranco dieron inicio a las obras de restauración integral de la histórica ermita del distrito. El proyecto contempla una inversión superior a los S/12 millones y busca fortalecer el atractivo turístico de la zona, que recibe cada año a más de 332 mil visitantes nacionales y extranjeros. (Fotos: Fernando Sangama @photo.gec)