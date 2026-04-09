Una batalla campal protagonizada por presuntos barristas de Universitario de Deportes y Sporting Cristal generó momentos de terror la noche del miércoles 8 de abril en el distrito limeño de Breña, según informó RPP.

El enfrentamiento ocurrió a la altura de la cuadra 14 de la avenida Venezuela, minutos antes del partido que Sporting Cristal disputó frente a Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026, encuentro que se jugó en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Bus de barristas fue interceptado y atacado

Según testigos, la gresca se inició cuando un grupo de presuntos hinchas de Universitario interceptó un bus que transportaba barristas de Sporting Cristal rumbo al estadio.

Vecinos relataron que los agresores salieron desde una esquina y comenzaron a lanzar piedras contra la unidad, destrozando las lunas y desatando el caos en la zona.

“De la esquina salió un grupo con piedras y rompieron todos los vidrios del bus. Eran hinchas que iban al partido”, relató un vecino que presenció el incidente.

Tras el ataque inicial, la situación escaló rápidamente y ambos grupos comenzaron a enfrentarse en plena vía pública.

Usaron machetes y armas de fuego

De acuerdo con denuncias de residentes y comerciantes, los presuntos barristas se enfrentaron con piedras, palos, machetes e incluso armas de fuego.

Como consecuencia, varios vehículos estacionados terminaron con lunas destrozadas y una vivienda registró un impacto de bala en su fachada.

El enfrentamiento habría durado aproximadamente 20 minutos, tiempo en el que —según denunciaron vecinos— no se registró presencia policial en la zona.

Los residentes también reportaron cuantiosos daños materiales y expresaron su preocupación por la seguridad en el distrito.

Vecinos exigen mayor presencia policial

Tras los hechos, vecinos y comerciantes hicieron un llamado a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las autoridades del distrito de Breña para que refuercen el patrullaje y eviten nuevos enfrentamientos vinculados a barras deportivas.

El incidente ocurrió en el contexto del partido por Copa Libertadores en el que Sporting Cristal debutó ante Cerro Porteño la noche del 8 de abril en el Callao.