A pocos días de las Elecciones Generales 2026, algunas universidades públicas anunciaron la suspensión temporal de clases presenciales debido al uso de sus instalaciones como locales de votación para los comicios programados el domingo 12 de abril.

Hasta el cierre de esta información, dos casas de estudios superiores confirmaron la medida: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

La disposición responde a coordinaciones realizadas con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral.

UNMSM suspenderá actividades desde el viernes 10

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que suspenderá las actividades en su Ciudad Universitaria los días viernes 10 y sábado 11 de abril.

La decisión fue adoptada en cumplimiento de lo dispuesto por la ONPE mediante el Oficio N.º 000159-2026-JN/ONPE, que establece la habilitación de los espacios universitarios para la preparación logística del proceso electoral.

La institución precisó que:

Suspensión: viernes 10 y sábado 11 de abril

viernes 10 y sábado 11 de abril Motivo: acondicionamiento de ambientes como locales de votación

acondicionamiento de ambientes como locales de votación Reinicio de clases: lunes 13 de abril

Asimismo, exhortó a la comunidad universitaria a mantenerse atenta a los canales oficiales para cualquier actualización.

UNI suspenderá clases presenciales hasta el lunes 13

Por su parte, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció que las actividades académicas y administrativas presenciales se suspenderán desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril.

Durante ese periodo, la universidad adoptará la modalidad virtual para garantizar la continuidad del proceso educativo y evitar la pérdida de horas académicas.

La medida fue comunicada mediante el Oficio N.º 000080-2026-ODPELIMANORTE3EG2026/ONPE.

En este caso, la UNI detalló:

Suspensión presencial: viernes 10 al lunes 13 de abril

viernes 10 al lunes 13 de abril Modalidad: clases virtuales durante esos días

clases virtuales durante esos días Reinicio presencial: martes 14 de abril

Colegios también suspenderán clases si son locales de votación

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que 10,131 colegios públicos y privados suspenderán clases únicamente si han sido seleccionados como locales de votación.

Las instituciones educativas que no funcionen como centros de sufragio deberán continuar con sus actividades académicas de manera presencial y sin modificaciones en el calendario escolar.

Las suspensiones en universidades responden principalmente a la necesidad de habilitar espacios para la instalación de mesas de sufragio y logística electoral.