Un bus de la empresa Translicsa fue atacado a balazos por dos sujetos armados mientras se encontraba estacionado en la avenida Los Eucaliptos, en el distrito de San Martín de Porres. Dentro del vehículo se hallaba el chofer, identificado como Gregorio Quiclla Honorio.

Según testigos, los atacantes llegaron en una motocicleta y abrieron fuego. Tras efectuar varios disparos, huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Pese a la violencia del ataque, el chofer resultó ileso y condujo hasta el terminal de la empresa para denunciar el hecho ante la Policía Nacional.

Agentes de la Comisaría de Pro acudieron al lugar y cercaron la zona del ataque. Durante las diligencias, los peritos hallaron hasta siete casquillos de bala. Las primeras indagaciones revelan que los disparos fueron dirigidos a la parte baja del bus, lo que indicaría que los agresores no buscaban asesinar al conductor.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Translicsa enfrenta hechos similares: en abril, otro chofer resultó herido en un ataque armado registrado también en San Martín de Porres.