El agua acumulada volvió a complicar el tránsito en el bypass de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, tras las lluvias registradas durante la madrugada de este viernes.

Aunque las precipitaciones cesaron aproximadamente a las 3:30 a. m., pasadas las 7:00 a. m. todavía había varios puntos inundados.

Personal y maquinaria, entre ellos camiones cisterna y equipos de succión, realizan labores para retirar el agua de la vía. Mientras continúan los trabajos, los vehículos deben circular con precaución por el sector.

La acumulación de agua también representa un riesgo para los peatones y otros conductores, debido a que el paso de los vehículos puede provocar salpicaduras. Por ello, se recomienda disminuir la velocidad al transitar por este tramo.