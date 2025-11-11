Un operativo ejecutado en el distrito de Independencia, en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, permitió la captura de cinco presuntos miembros de la organización criminal “Los Gallegos del Hampa”.

El presidente José Jerí acudió a la zona para respaldar la labor policial durante la intervención.

La Policía Nacional del Perú informó que en el lugar se incautaron armas de fuego, cartuchos de dinamita y teléfonos celulares con contenido sospechoso. Los detenidos, todos de nacionalidad venezolana, se encontraban dentro de un edificio de cinco niveles donde presuntamente operaban.

El jefe de la región policial Lima Centro, Hugo Felipe Monroy, señaló que esta acción se suma al reforzamiento de las labores de patrullaje, control territorial e inteligencia implementadas en la capital. Los intervenidos serán denunciados por delitos contra la salud y la seguridad pública.