La circulación vehicular en la Costa Verde del Callao tendrá restricciones durante este lunes 20 y martes 21 de julio debido a la realización del Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar a la Orilla del Mar.
El Gobierno Regional del Callao implementará un plan especial para facilitar el desarrollo de la actividad y el desplazamiento de los asistentes.
El lunes 20 de julio, desde las 8:00 a.m., se cerrará el tramo comprendido entre la avenida Miguel Grau, en Chucuito, y la bajada de la avenida Santa Rosa. Para el martes 21 de julio, la restricción se extenderá desde las 00:00 horas hasta las 8:00 p. m. y llegará hasta la avenida Haya de la Torre.
También permanecerán cerradas la Vía Expresa Costa Verde–Chucuito, la intersección de las avenidas Santa Rosa y La Paz, así como el cruce de las avenidas Haya de la Torre y La Paz. Como alternativas, se recomendó utilizar las avenidas Haya de la Torre y Venezuela para dirigirse de Lima al Callao, y Miguel Grau y Guardia Chalaca en el sentido contrario.
El acceso peatonal al desfile será por la bajada de la avenida Santa Rosa, mientras que los buses y vehículos autorizados ingresarán únicamente por la bajada de la avenida Haya de la Torre.
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