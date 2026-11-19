La avenida Elmer Faucett, en el Callao, tendrá restricciones al tránsito vehicular durante las noches desde el 23 de noviembre hasta el 20 de diciembre , debido a los trabajos de desmontaje y extracción de la tuneladora Micaela.

La concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao informó que se implementará un plan de desvío vehicular aprobado por la Municipalidad Provincial del Callao, con la finalidad de facilitar la circulación del transporte público y privado.

Los trabajos forman parte de la construcción del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

¿En qué tramo y horario se cerrará la avenida Faucett?

La restricción vehicular se aplicará de lunes a viernes, desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.

El cierre comprenderá el sentido norte-sur de la avenida Elmer Faucett, entre las calles Agua Santa y Las Violetas, a la altura del bypass con la avenida Óscar R. Benavides (ex Colonial).

Durante el horario establecido, únicamente los residentes tendrán permitido el acceso a la zona restringida.

¿Cuáles serán las rutas de desvío en la avenida Faucett?

Los vehículos de transporte público y privado que circulen en sentido norte-sur deberán seguir la siguiente ruta alterna:

Avenida Argentina.

Avenida Juan Velasco Alvarado (Insurgentes).

Avenida Venezuela.

Avenida Elmer Faucett, donde retomarán su recorrido habitual.

La concesionaria recomendó a los conductores tomar sus precauciones, respetar la señalización y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar inconvenientes.

¿Por qué se realizarán los trabajos en la avenida Faucett?

Las restricciones permitirán realizar los trabajos de desmontaje y extracción de la tuneladora Micaela a través del pozo de ventilación PV4-7 BIS, ubicado a la altura del bypass de la avenida Faucett.

El pasado 22 de octubre, la tuneladora llegó a la estación Carmen de la Legua tras completar 11,3 kilómetros de excavación subterránea durante sus operaciones.

Actualmente, continúan los trabajos civiles, los acabados de las estaciones y la instalación de equipos electromecánicos y sistemas ferroviarios.

Metro de Lima permitirá viajar del Callao a Ate en 40 minutos

La conexión subterránea entre el ramal de la Línea 4 y la Línea 2 del Metro permitirá a los pasajeros trasladarse desde el Callao hasta Ate en aproximadamente 40 minutos, sin necesidad de salir de las instalaciones para realizar el transbordo.

La estación Carmen de la Legua será uno de los principales puntos de interconexión de ambas líneas, mientras que la futura operación del ramal permitirá movilizar a más de 24 mil pasajeros en hora punta.

El ramal de la Línea 4 contará con ocho estaciones: Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, Morales Duárez y Carmen de la Legua.