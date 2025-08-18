Una mujer perdió la vida y otras dos personas, incluida una niña de nueve años, resultaron heridas tras ser atacadas a balazos por un sujeto dentro de un restaurante ubicado en la primera cuadra del jirón Cuzco, en el Callao.

Según relataron los vecinos a RPP, las víctimas —todas mujeres— se encontraban cenando cuando, de pronto, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta.

Uno de los sujetos descendió de la motocicleta, ingresó al local y, sin decir una palabra, abrió fuego contra las mujeres. Luego, escapó rápidamente junto a su cómplice.

Tras el ataque, la Policía Nacional acordonó la zona e inició las investigaciones del caso. Hasta el momento, se sabe que la niña y la otra mujer herida —presuntamente su madre— están recibiendo atención médica.