La estatua más alta del Perú dedicada al papa León XIV llegó esta madrugada al Callao, luego de ser esculpida en el distrito de Carabayllo.

La estructura es ensamblada cerca del mar con apoyo de grúas y maquinaria pesada, como parte de los trabajos previos a su instalación.

La elaboración del monumento estuvo a cargo del escultor y artesano Rafael Gutiérrez Quispe, quien se formó en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y cuenta con cerca de 20 años de experiencia en diseño y artes visuales. En el proyecto también participaron ocho trabajadores especializados en el moldeado y acabado de la estructura.

Entre los integrantes del equipo figuran Nilo Martínez, Pável Gómez, Mauro Luis Fernández, Guillermo Chávez y Guillermo Chávez (hijo), quienes participaron en los trabajos de escultura, soldadura y acabados.

La elección del Callao para recibir el monumento también guarda relación con la trayectoria de Robert Francis Prevost, quien fue administrador apostólico de la diócesis chalaca entre 2020 y 2021.