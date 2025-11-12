Un joven de 19 años resultó gravemente herido luego de que tres sujetos encapuchados le dispararan mientras cenaba en un chifa en el Callao.

El incidente se registró en la urbanización San Pablo II, en la intersección de las avenidas Santa Rosa y Comandante Pérez Salmón.

Según RPP, testigos señalaron que los tres delincuentes, armados, ingresaron al restaurante y se dirigieron directamente a la mesa donde estaban cuatro jóvenes. Sin decir una palabra, abrieron fuego y luego huyeron del lugar.

El ataque dejó a uno de los comensales gravemente herido. La víctima, identificada como Alexander del Piero de la Cruz, de 19 años, fue trasladada de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión.

Agentes de la Comisaría PNP de Carmen de la Legua acudieron al lugar y acordonaron la escena para iniciar con las diligencias respectivas. Dentro del local, los peritos de criminalística encontraron tres casquillos de bala.

Si bien los motivos del ataque aún no han sido confirmados, la Policía Nacional no descarta que se trate de un posible ajuste de cuentas.