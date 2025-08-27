Un camión de carga pesada quedó empotrado esta mañana contra la base de un puente en la Vía Expresa Paseo de la República, en el sentido de norte a sur, a la altura del Estadio Nacional. El incidente generó una fuerte congestión vehicular en el Cercado de Lima.

De acuerdo con imágenes difundidas, el conductor no calculó la altura permitida e ingresó a una vía restringida para este tipo de unidades.

La parte superior del vehículo impactó directamente con la estructura del puente, ocasionando daños visibles y deteniendo por completo el flujo vehicular en la zona.

La Policía señaló que el ingreso de camiones a la Vía Expresa está prohibido y que este tipo de infracciones resultan graves por el riesgo que generan.

Agentes de tránsito y personal especializado llegaron al lugar para intervenir al conductor y verificar si la infraestructura sufrió daños estructurales.