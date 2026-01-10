La Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú informó sobre la captura de un integrante de la banda criminal “Los Chukys de Manchay”, quien contaba con una requisitoria vigente por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

El intervenido era buscado por las autoridades en el marco de las acciones contra organizaciones delictivas dedicadas a la extorsión en Lima.

Según información policial, “Los Chukys de Manchay” operaban bajo la modalidad de cobro de cupos, exigiendo elevadas sumas de dinero a sus víctimas para permitirles continuar con sus actividades laborales.

En noviembre pasado, durante el estado de emergencia en Lima y Callao, agentes de la División de Investigación de Extorsiones lograron desarticular parcialmente esta organización criminal tras la captura de seis de sus presuntos integrantes, luego de que una víctima denunciara el pago de 100 mil soles como “matrícula” y aportes semanales de 50 soles durante aproximadamente dos años.

Las investigaciones revelan que los integrantes de la banda sometían psicológicamente a sus víctimas mediante mensajes enviados por WhatsApp, en los que exhibían armas y difundían videos de actos criminales para intimidarlas.

En el operativo policial fueron detenidos cinco hombres y una mujer, identificados como Steven Jhair Castro Chagua (23), alias “Muerto”; Carlos Yirewi Moscoso Qere (22), alias “Carnero”; Josefth Loayza Vásquez (24), alias “Tela”; Johan Smith Guillen Cárdenas (18); y Luis Ángel Quispe Quillas (28), alias “Carnoso”.