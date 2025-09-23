La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), logró la captura de tres personas señaladas como implicadas en robos de vehículos y extorsiones en San Juan de Lurigancho.
Durante la operación, se intervinieron distintos puntos del distrito con el objetivo de desarticular a esta organización que venía operando bajo la modalidad de robo y posterior cobro de dinero para la devolución de los autos.
La Policía informó que el caso se encuentra en investigación y que las acciones forman parte de los operativos permanentes para combatir la criminalidad en Lima Este.
