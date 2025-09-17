Desconocidos detonaron un artefacto contra el automóvil del regidor municipal de Carabayllo Yhony Montero Castro, que se encontraba estacionado en la cuadra 8 de la avenida Amador Merino Reyna.
Testigos indicaron a RPP que los atacantes llegaron en un vehículo y lanzaron el explosivo, provocando una fuerte detonación que dejó el techo y el parabrisas del coche completamente destrozados.
Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos llegaron al lugar para realizar las pericias, mientras que Montero Castro presentó la denuncia en la Comisaría PNP de Santa Isabel.
En declaraciones a la prensa, el regidor afirmó: “No tengo negocios grandes, no manejo dinero en cantidad. Más bien a mí me preocupa, porque tengo tres hijos”.
