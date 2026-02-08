La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) anuló la sentencia de 11 años de prisión impuesta al exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, por el caso Fundo Oquendo, al declarar fundado el hábeas corpus presentado por su defensa.

Según el documento, se declaró nula la sentencia que había impuesto en primera instancia contra Félix Moreno por incurrir en el delito de colusión. Además, ordena que la Sala de Apelaciones del Callao emita una nueva resolución en un plazo determinado, 3 días desde la notificación.

El TC determinó que la condena fue calculada aplicando normas del Código Penal que no estaban vigentes al momento de los hechos, lo que vulneró el principio de legalidad penal.

“La aplicación de la referida norma penal que no estaba vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, bajo el argumento de que resultaba más favorable para los intereses del favorecido, carece de sustento, toda vez que, contrariamente a lo señalado por la sala demandada, justamente al amparo de lo dispuesto en dicha norma, que regula agravantes para la determinación de la pena, a diferencia de su antecesora, se le impuso una pena más grave que, consecuentemente, lejos de ser más beneficiosa, terminó siendo más perjudicial para él”, menciona la resolución.

Además, el tribunal cuestionó que se haya considerado como agravante la participación de más de una persona en el delito, pese a que la colusión requiere necesariamente la intervención de dos implicados.

CASO FUNDO OQUENDO

El exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, había sido condenado por presuntamente favorecer a la empresa privada Inmobiliaria Estefanía S.A.C. en la subasta del terreno conocido como Fundo Oquendo, proceso que generó una controversia judicial que ahora deberá ser revisada nuevamente por el Poder Judicial.

El Fundo Oquendo era un terreno donado al Gobierno Regional del Callao, con el objetivo de que se construya un centro de acopio y un mercado mayorista; sin embargo, la obra no se realizó en más de 20 años.

Muy por el contrario, en la gestión de Félix Moreno, el área se subastó por un monto de 14 millones de soles, cuando estaba valorizado por más de 24 millones de soles, según el Ministerio de Vivienda.