Una casona con más de 150 años de antigüedad colapsó en la zona monumental del Callao, muy cerca de la sede de la Municipalidad Provincial del Callao, generando alarma entre vecinos y trabajadores del sector.

Según informaron las autoridades municipales, el segundo piso del inmueble histórico se derrumbó por completo, provocando una densa nube de polvo que cubrió gran parte de la cuadra.

A pesar de la antigüedad del inmueble y la presencia de personas en los alrededores, no se registraron heridos, hecho que fue destacado por las autoridades locales.

Testigos señalaron que en los alrededores se encontraban escolares, vecinos y personal municipal que realizaba trabajos de pistas y veredas cuando ocurrió el desplome.

Cámaras captaron el momento exacto del colapso

Cámaras de seguridad instaladas en la zona monumental registraron el instante en que la estructura cedió.

En las imágenes se observa cómo un poste de vigilancia se sacude tras el impacto y cómo una menor corre para ponerse a salvo segundos antes de que el polvo cubriera la calle.

Tras el incidente, personal de Defensa Civil acudió al lugar para cercar el área y realizar una evaluación de los daños estructurales generados por el derrumbe.

Autoridades alertan riesgo en otras viviendas históricas

El vocero de la Municipalidad Provincial del Callao expresó preocupación por el estado de conservación de edificaciones antiguas en la zona monumental.

Según indicó, un alto porcentaje de casonas con más de 100 años de antigüedad presenta condiciones de riesgo crítico de colapso, debido principalmente a la humedad y la falta de mantenimiento.

Las autoridades informaron que se vienen realizando evaluaciones técnicas para identificar otros inmuebles que presenten fallas estructurales visibles.

Asimismo, la municipalidad exhortó a los propietarios de viviendas antiguas a realizar trabajos de mantenimiento y reforzamiento estructural para prevenir nuevos incidentes.

Muchos de estos predios forman parte del patrimonio cultural, lo que obliga a cumplir procedimientos especiales antes de intervenirlos.

Clausuran panadería que funcionaba en el primer piso

Tras el derrumbe, la municipalidad dispuso la clausura temporal de la panadería que operaba en el primer piso del inmueble siniestrado.

Las autoridades indicaron que el negocio permanecerá cerrado hasta que el propietario presente un informe técnico que garantice condiciones de seguridad estructural.

Personal de Fiscalización señaló que la reapertura dependerá de la ejecución de trabajos de apuntalamiento o demolición controlada en las zonas inestables.

Mientras tanto, el tránsito peatonal y vehicular en la zona permanece restringido mientras continúan las labores de retiro de escombros.

Vecinos del sector indicaron que el ruido del desplome fue intenso y que se sintió como un movimiento sísmico en viviendas cercanas.