No habrá clases el 10 y 13 de abril en colegios sede de votación

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que este viernes 10 y el lunes 13 de abril no habrá clases escolares presenciales en 10 130 instituciones educativas a nivel nacional que han sido designadas como locales de votación para las elecciones generales del domingo 12 de abril.

La medida responde al plan de coordinación interinstitucional entre el Minedu y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que establece que los colegios deberán estar disponibles desde el viernes 10 hasta el lunes 13 de abril.

Este periodo permitirá realizar la instalación de mesas, el desarrollo del proceso electoral y el cierre de actividades posteriores a la votación.

Clases continuarán con normalidad en otros colegios

El Minedu precisó que en aquellas instituciones educativas que no funcionarán como centros de votación, las clases escolares se desarrollarán con total normalidad de manera presencial.

Asimismo, se dispuso que las direcciones y gerencias regionales de Educación (DRE y GRE) y las unidades de gestión educativa local (UGEL) garanticen la disponibilidad oportuna de los colegios públicos y privados seleccionados como sedes electorales.

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Minedu dispone recuperación de clases en colegios afectados

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, exhortó a las autoridades educativas regionales a coordinar con los directivos de las instituciones seleccionadas para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos.

La titular del sector señaló que será necesario adoptar medidas organizativas y pedagógicas que permitan recuperar las clases suspendidas, con el fin de garantizar el cumplimiento de las horas lectivas.

Además, indicó que se deberá supervisar el uso adecuado de la infraestructura escolar y asegurar que las condiciones operativas de los colegios sean restablecidas tras el proceso electoral.

Medida busca facilitar desarrollo del proceso electoral

El Minedu destacó que esta disposición forma parte de su compromiso con el desarrollo ordenado del proceso democrático, permitiendo que los locales educativos estén disponibles para el adecuado desarrollo de las elecciones.

La medida también busca garantizar la continuidad del servicio educativo mediante la recuperación posterior de las clases en las instituciones afectadas.