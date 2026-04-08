El Gobierno anunció el despliegue de más de 45 mil efectivos de las Fuerzas Armadas en todo el país para garantizar la seguridad durante las Elecciones Generales 2026, programadas para el domingo 12 de abril.

El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, durante una actividad oficial desarrollada en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, ubicada en el distrito de Chorrillos.

En el acto también participó el ministro de Defensa, Carlos Díaz, junto a altos mandos militares.

“Hoy nos convoca una gran responsabilidad: cuidar la democracia desde el Estado y para todos los peruanos. A la ciudadanía le decimos con claridad: su voto está protegido”, señaló el jefe del Gabinete Ministerial.

Seguridad garantizada en todos los locales de votación

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros indicó que el despliegue militar busca garantizar que los más de 27 millones de peruanos habilitados para votar, de los cuales más de 26 millones residen en territorio nacional, puedan ejercer su derecho con tranquilidad.

Según explicó, esta operación forma parte de una acción articulada entre diversas instituciones del Estado, entre ellas:

Ministerio de Defensa

Ministerio del Interior

Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Autoridades regionales y locales

Las Fuerzas Armadas cumplirán funciones de resguardo de locales de votación, custodia de material electoral y control de accesos, bajo principios de estricta neutralidad institucional.

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Despliegue incluye más de 45 mil militares en todo el país

De acuerdo con lo informado por las autoridades, hasta el domingo 12 de abril se movilizarán 45 540 efectivos militares para asegurar el control de los locales de votación a nivel nacional.

El personal de las Fuerzas Armadas estará encargado de:

Custodiar el material electoral

Resguardar los locales de votación

Mantener el orden en accesos

Atender posibles contingencias sociales o climáticas

Asimismo, las autoridades indicaron que el accionar militar se regirá por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, empleando el uso de la fuerza únicamente como último recurso.

Gobierno reafirma compromiso con la seguridad y el orden democrático

El premier Luis Arroyo sostuvo que este despliegue forma parte del compromiso del Ejecutivo con la seguridad ciudadana y el fortalecimiento del sistema democrático.

“Este 12 de abril no solo elegimos autoridades; también reafirmamos, como nación, nuestra confianza en la democracia y en la capacidad del Estado para garantizar un proceso electoral seguro”, señaló.

El jefe del Gabinete recordó que el Ejecutivo ha implementado 27 equipos de Fuerzas de Tarea Integradas en zonas con alta incidencia delictiva, con participación conjunta de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y gobiernos locales.

Asimismo, destacó la incorporación reciente de 5 655 nuevos efectivos policiales para reforzar la lucha contra el crimen organizado.

Participación de altos mandos militares

El acto protocolar contó con la presencia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño, así como representantes del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a confiar en el trabajo coordinado entre instituciones para garantizar una jornada electoral segura.