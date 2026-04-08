La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los ciudadanos designados como miembros de mesa deberán acudir obligatoriamente el día de las elecciones para participar en la instalación de las mesas de sufragio, bajo riesgo de recibir una multa de 275 soles en caso de inasistencia.

La entidad precisó que la instalación está programada para las 6:00 horas y debe realizarse con la presencia de los tres titulares y seis suplentes. En caso de completarse el equipo titular, los suplentes pueden emitir su voto y retirarse.

También se indicó que si faltan integrantes, se podrá convocar a electores presentes en la fila para completar la mesa.

Desde la ONPE se recordó además que los miembros de mesa que cumplan con su función recibirán una compensación de 165 soles. Sin embargo, no accederán al día de descanso si no participaron en las capacitaciones previas, según se explicó.

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