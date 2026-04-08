A pocos días de la jornada electoral del domingo 12 de abril, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, destacó el incremento en la participación de miembros de mesa en las capacitaciones organizadas por la entidad.

Según indicó, este interés refleja un mayor compromiso de la ciudadanía con el proceso electoral, además de evidenciar el trabajo desplegado por los equipos en campo.

La ONPE realizó el último domingo la segunda y última jornada de capacitación presencial dirigida a quienes cumplirán funciones en las mesas de sufragio durante las elecciones generales.

Como parte de sus actividades, Corvetto se trasladó a Pucallpa, donde supervisó la organización del proceso electoral, sostuvo reuniones con personal de la ODPE Coronel Portillo y la ORC local, y verificó el envío de material electoral hacia zonas alejadas como el centro poblado de Saweto, en el distrito de Masisea.

Corvetto informó que la #ODPECoronelPortillo inició el traslado del material electoral hacia zonas alejadas, como el centro poblado de Saweto, en el distrito de Masisea, ubicado a 48 horas de Pucallpa. #EG2026 #ONPEenRegiones pic.twitter.com/K5ASA3BnnN — ONPE (@ONPE_oficial) April 8, 2026

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