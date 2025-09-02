Un joven de 25 años fue asesinado a balazos en un pasaje de la unidad vecinal Mirones, en el Cercado de Lima. Amigos y familiares trasladaron a la víctima al Hospital Arzobispo Loayza, pero los médicos solo certificaron su deceso debido a la gravedad de las heridas.
Testigos indicaron a RPP que la víctima estaba esperando a sus compañeros para jugar fútbol cuando tres sicarios lo interceptaron y dispararon varias veces.
Agentes de la Policía Nacional cercaron el lugar para realizar las diligencias correspondientes. Fuentes de la investigación señalaron que el joven había sobrevivido a un ataque armado hace tres años, por lo que las autoridades no descartan que este nuevo crimen esté vinculado a un ajuste de cuentas.
