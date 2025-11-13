Padres de familia denunciaron que su hijo de 14 años, del colegio Héroes del Cenepa, ubicado en el distrito de Cercado de Lima, perdió la vida por una presunta negligencia, pues no habría sido auxiliado luego de presentar convulsiones cuando estaba en plena clase.

Según RPP, la madre contó que su hijo, quien estaba en tercer grado de secundaria, no se le brindó los auxilios adecuados, esperando el lapso de 45 minutos hasta que llegara el padre del menor.

Luego, lo trasladaron al Hospital Dos de Mayo donde se confirmó su deceso.

“Es negligencia. No es posible. Es una negligencia porque mi niño pidió ayuda, diciendo que estaba mal y a ella le importó un rábano lo que mi niño sentía. Esperó que mi niño se muera. Por su negligencia ahora mi niño está muerto”, sostuvo la madre del menor.

En los exteriores del centro educativo, los padres decidieron realizar una vigilia y señalaron que no es el primer acto de negligencia que ocurre en dicha escuela.

“Mañana (hoy) vamos a venir temprano. Yo exijo justicia. Ahora le ha pasado a mi hijo, mañana a otro niño. No es justo. Dicen que esa profesora es así. ¿Qué tipo de profesora tienen en el colegio? Viendo a un niño que está mal y no lo atiende”, manifestó la mujer.