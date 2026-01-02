Un accidente de tránsito se registró este viernes 2 de enero en el distrito limeño de Chaclacayo, dejando como saldo un hombre fallecido y otro gravemente herido.
El hecho ocurrió en la avenida Prialé, a la altura de la Universidad Peruana Unión, generando conmoción entre vecinos y transeúntes de la zona.
Según las informaciones preliminares, un camión de carga pesada impactó violentamente contra un mototaxi que circulaba por la referida vía. A consecuencia del choque, el conductor del vehículo menor perdió la vida en el lugar, mientras que el otro ocupante resultó con lesiones de consideración y fue trasladado de emergencia a un centro de salud cercano.
Agentes de la Policía Nacional y personal de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y acordonar la zona, a fin de facilitar las diligencias correspondientes.
Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente, mientras el tránsito vehicular se vio restringido durante varias horas.
