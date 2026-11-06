El accidente ocurrió cerca del trébol de Javier Prado y dejó decenas de ladrillos esparcidos sobre la pista.
El accidente ocurrió cerca del trébol de Javier Prado y dejó decenas de ladrillos esparcidos sobre la pista.

La circulación vehicular en la Vía de Evitamiento, con dirección al sur, fue restringida tras el choque de dos vehículos de carga pesada a la altura del intercambio vial del trébol de Javier Prado.

El accidente dejó decenas de ladrillos de construcción regados sobre la pista y generó congestión durante las primeras horas de la mañana.

Según informó la concesionaria Lima Expresa, la colisión ocurrió cerca del paradero 11, en el sentido de norte a sur. Tras el impacto, inicialmente se dispuso el cierre de dos carriles, mientras unidades de auxilio vial y una ambulancia de la empresa se dirigían al lugar para atender la emergencia.

El accidente involucró a un camión que transportaba ladrillos y un tráiler que impactó contra su parte posterior. Debido a la fuerza del choque, este último vehículo terminó con el parabrisas y las ventanas deteriorados, mientras parte de la carga quedó esparcida sobre la vía.

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