La circulación vehicular en la Vía de Evitamiento, con dirección al sur, fue restringida tras el choque de dos vehículos de carga pesada a la altura del intercambio vial del trébol de Javier Prado.
El accidente dejó decenas de ladrillos de construcción regados sobre la pista y generó congestión durante las primeras horas de la mañana.
Según informó la concesionaria Lima Expresa, la colisión ocurrió cerca del paradero 11, en el sentido de norte a sur. Tras el impacto, inicialmente se dispuso el cierre de dos carriles, mientras unidades de auxilio vial y una ambulancia de la empresa se dirigían al lugar para atender la emergencia.
El accidente involucró a un camión que transportaba ladrillos y un tráiler que impactó contra su parte posterior. Debido a la fuerza del choque, este último vehículo terminó con el parabrisas y las ventanas deteriorados, mientras parte de la carga quedó esparcida sobre la vía.
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