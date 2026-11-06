La circulación vehicular en la Vía de Evitamiento, con dirección al sur, fue restringida tras el choque de dos vehículos de carga pesada a la altura del intercambio vial del trébol de Javier Prado.

El accidente dejó decenas de ladrillos de construcción regados sobre la pista y generó congestión durante las primeras horas de la mañana.

Según informó la concesionaria Lima Expresa, la colisión ocurrió cerca del paradero 11, en el sentido de norte a sur. Tras el impacto, inicialmente se dispuso el cierre de dos carriles, mientras unidades de auxilio vial y una ambulancia de la empresa se dirigían al lugar para atender la emergencia.

El accidente involucró a un camión que transportaba ladrillos y un tráiler que impactó contra su parte posterior. Debido a la fuerza del choque, este último vehículo terminó con el parabrisas y las ventanas deteriorados, mientras parte de la carga quedó esparcida sobre la vía.