Un accidente de tránsito en la avenida Túpac Amaru, a la altura del paradero Puno, en el distrito de Comas, dejó varios heridos y ocasionó caos vehicular en la zona. El choque involucró a un bus de transporte público y a una combi que circulaban por el mismo carril.

De acuerdo con la información policial, no se reportaron fallecidos. Los lesionados presentaron heridas leves y fueron trasladados a hospitales cercanos tras recibir atención inicial por parte de los bomberos voluntarios, quienes acudieron rápidamente al lugar.

Las imágenes difundidas muestran que la combi quedó prácticamente destruida, mientras que el bus sufrió serios daños en la parte frontal.