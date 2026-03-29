Un hombre falleció tras un ataque armado ocurrido en una cevichería ubicada en la avenida Las Gaviotas, en el distrito de Chorrillos, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

La víctima fue identificada como Filomeno Montenegro Yalán, quien trabajaba como parqueador del establecimiento al momento del ataque.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos vestidos de negro y con el rostro cubierto ingresaron al local portando armas de fuego y realizaron múltiples disparos en busca de los propietarios del negocio.

Disparos habrían sido dirigidos contra los dueños del local

Según el testimonio de un vecino de la zona, los atacantes ingresaron al establecimiento completamente armados y comenzaron a disparar en repetidas ocasiones.

Uno de los proyectiles impactó en la cabeza del parqueador, quien falleció en el lugar.

“Entraron dos personas encapuchadas totalmente en negro con un subfusil. Ha sido una bala perdida que ha impactado con el parqueador, que le dio directamente en la cabeza. El señor quedó en su sitio mismo muerto”, relató un testigo a RPP.

Tras el ataque, los sujetos habrían intentado ubicar a la dueña del local. Al no encontrarla, huyeron rápidamente del lugar.

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PNP investiga presunto caso de cobro de cupos

De acuerdo con la Policía Nacional, el ataque estaría vinculado a un presunto caso de extorsión bajo la modalidad de cobro de cupos, una práctica que ha sido reportada en distintos distritos de la capital.

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar a los responsables y determinar las circunstancias exactas del ataque.

Personal policial acordonó la zona para recabar evidencias y testimonios que permitan esclarecer el caso.

Familia exige justicia tras la muerte del trabajador

La familia de Filomeno Montenegro Yalán pidió que el crimen sea investigado con celeridad y que los responsables sean identificados y sancionados.

El fallecido deja en la orfandad a dos hijos menores de cinco años, según información proporcionada por allegados.

El caso se suma a otros hechos de violencia registrados en establecimientos comerciales, donde trabajadores y ciudadanos han resultado afectados en ataques vinculados a extorsión.