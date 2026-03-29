La Municipalidad Metropolitana de Lima clausuró este domingo el Estadio Nacional del Perú, considerado el principal recinto deportivo del país.

La intervención se realizó hace pocos minutos, según imágenes difundidas por canal N, donde se observa la medida aplicada al histórico escenario ubicado en el centro de la capital.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un comunicado oficial que detalle las razones de la clausura.

Recinto había albergado eventos recientes

La clausura ocurre luego de que el estadio fuera escenario de eventos musicales realizados durante el viernes y sábado por la noche, entre ellos festivales de salsa que congregaron a miles de asistentes.

En los últimos meses, el Instituto Peruano del Deporte (IPD), entidad encargada de la administración del recinto, ha recibido críticas por la realización frecuente de conciertos y actividades no deportivas.

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Estas observaciones surgieron debido a que algunos encuentros deportivos no pudieron realizarse en el estadio, lo que generó cuestionamientos sobre la priorización de espectáculos frente a actividades deportivas.

Se espera que la Municipalidad de Lima emita un pronunciamiento en las próximas horas para aclarar las causas específicas de la medida y determinar si se trata de una clausura temporal o preventiva.

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