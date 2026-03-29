La comuna limeña también presentó el Plan de Seguridad Semana Santa 2026, que incluye drones, cámaras y cierre de calles en el Centro Histórico. (Foto: Arzobispado de Lima)
La comuna limeña también presentó el Plan de Seguridad Semana Santa 2026, que incluye drones, cámaras y cierre de calles en el Centro Histórico. (Foto: Arzobispado de Lima)

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que 21 iglesias del Cercado de Lima cumplen con las condiciones necesarias para recibir al público durante las celebraciones de Semana Santa, tras una inspección técnica realizada en 36 templos.

La evaluación se realizó en el marco de la campaña “Semana Santa en Lima: Patrimonio de fe y tradición”, liderada por la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio.

Durante las inspecciones se verificaron aspectos clave como el estado de las instalaciones eléctricas, señalización de rutas de evacuación, control de aforo y operatividad de extintores, con el objetivo de prevenir emergencias y proteger a los asistentes.

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Iglesias habilitadas en el Cercado de Lima

La comuna puso a disposición de los ciudadanos la lista oficial de templos habilitados:

  1. Parroquia El Sagrario de Lima
  2. Basílica Catedral de Lima
  3. Basílica Menor de Santo Domingo
  4. Iglesia Nuestra Señora de la Soledad
  5. Basílica Menor de La Merced
  6. Parroquia Santo Toribio – La Inmaculada
  7. Parroquia San Marcelo
  8. Basílica Santa Rosa de Lima
  9. Santuario del Señor de los Milagros de Las Nazarenas
  10. Iglesia Jesús, María y José
  11. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús – Los Huérfanos
  12. Parroquia San Pedro
  13. Iglesia Santísima Trinidad
  14. Basílica y Convento de San Francisco
  15. Iglesia Nuestra Señora de la Buena Muerte
  16. Parroquia Santa Ana
  17. Iglesia Nuestra Señora de Cocharcas
  18. Santuario de Nuestra Señora del Carmen
  19. Iglesia Sagrados Corazones – Recoleta
  20. Iglesia Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
  21. Santuario Virgen de Lourdes

Asimismo, el municipio recomendó evitar ingresar a templos completamente llenos y tomar precauciones con menores y adultos mayores ante posibles aglomeraciones.

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Presentan plan de seguridad por Semana Santa 2026

La Municipalidad de Lima, en coordinación con el Gobierno central y la Policía Nacional del Perú (PNP), presentó el Plan de Seguridad “Semana Santa 2026” en la Plaza de Armas de Lima.

El gerente municipal Alejandro Jiménez informó que el plan contempla el despliegue de diversas gerencias y equipos operativos por disposición del alcalde Renzo Reggiardo.

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Drones, cámaras y cierre de calles en el Centro Histórico

Como parte del operativo, la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Gerencia de Fiscalización desplegarán:

  • 444 cámaras de videovigilancia
  • 15 drones para vigilancia aérea
  • 800 serenos en patrullaje
  • 300 fiscalizadores para control del comercio ambulatorio

Además, la Gerencia de Movilidad Urbana implementará el cierre de calles en el Centro Histórico de Lima del 2 al 5 de abril, con restricción vehicular total en el Damero de Pizarro desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.

El operativo también incluye la participación de más de 500 operarios y 100 maquinarias para garantizar la limpieza durante las 12 procesiones programadas.

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