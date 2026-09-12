El ataque contra un bus de la empresa San Genaro dejó herido al conductor la noche de este viernes 11 de setiembre, en el distrito limeño de Chorrillos.

El atentado ocurrió a solo tres cuadras de la comisaría del sector.

Según las primeras informaciones, el hecho se produjo cuando el vehículo redujo la velocidad para permitir el ingreso de un controlador de la empresa. El atacante aprovechó que la puerta estaba abierta para disparar directamente contra el conductor .

De acuerdo a un reporte de Canal N, tras avanzar algunos metros, el sujeto realizó más de cinco disparos contra las ventanas y los asientos del bus antes de huir del lugar.

La unidad no llevaba pasajeros al momento del ataque.

El conductor resultó herido por impacto de bala y fue trasladado en un vehículo particular al centro hospitalario más cercano, donde permanece bajo atención médica y con pronóstico reservado.

Hasta la zona llegaron agentes de la Policía Nacional, peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público, quienes acordonaron el lugar para recoger casquillos y otras evidencias.

Las cámaras de videovigilancia registraron el ataque y la ruta de escape del responsable.

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