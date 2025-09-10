La avenida Brasil, una de las principales vías de la ciudad, ha sido cerrada al tránsito vehicular debido a las obras que se vienen ejecutando desde el pasado 8 de septiembre, según informó la Municipalidad de Lima.

Mediante un comunicado, el municipio señaló que los trabajos contemplan la reparación de la calzada y la instalación de señalización vertical. Estas labores tendrán una duración estimada de cien días.

La primera etapa de los trabajos se ejecuta en los carriles auxiliares de la avenida Brasil, en el tramo que va desde la plaza Bolognesi hasta la avenida 28 de Julio.

Por tal motivo, se ha dispuesto un desvío vehicular en horario nocturno, periodo en el que se ejecutarán las obras. En el tramo mencionado, los vehículos particulares deberán ingresar al carril central de la avenida Brasil —habitualmente reservado para el transporte público— y luego reincorporarse a las vías auxiliares, según se indica en este mapa:

En la avenida Brasil se intervendrán 5 km entre la Plaza Bolognesi y la avenida El Ejército. (Foto: MML)

La Municipalidad de Lima precisó que los trabajos comprenden “pavimentación, reparación de superficie de rodadura, colocación de señalética vertical y mejoras en la seguridad vial”.

“La avenida Brasil se intervendrá de manera total en una longitud de 5 km en el tramo de la Plaza Bolognesi hacia la avenida EI Ejército”, señaló el municipio a través de un comunicado.