La Costa Verde permanecerá cerrada al tránsito vehicular desde las 11:30 p. m. del viernes 28 de noviembre hasta la 1:00 p. m. del sábado 29, por las competencias de marcha atlética de los XX Juegos Bolivarianos.

La decisión forma parte de los protocolos de seguridad establecidos por la organización y se repetirá los días jueves 5 y sábado 6 de diciembre, cuando se desarrollarán nuevas pruebas.

Las restricciones alcanzarán a los distritos de Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro y Magdalena.

Las autoridades indicaron que los cierres programados se realizarán en horario nocturno con el fin de reducir el impacto en los usuarios, luego de los reclamos generados por interrupciones previas.

Los vehículos que se dirijan hacia el sur podrán utilizar rutas alternas como las avenidas Costanera, Juan Bertolotto, comandante Espinar, José Antonio de Sucre, Diego Ferré, avenida del Ejército y diversos malecones.

En sentido contrario, hacia el norte, se habilitarán vías como el malecón Grau, avenidas Chorrillos, Pedro de Osma, 28 de Julio, La Paz, Ricardo Palma, José Pardo y Tacna.