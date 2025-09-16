Tremendo cao vial y malestar generalizado entre peatones y conductores, fue lo que se registró ayer por el cierre de la avenida Miguel Grau, en el Cercado de Lima.

La clausura se concretó en el tramo comprendido entre el jirón Junín y la avenida Aviación, por las obras de la nueva Vía Expresa que conectará a la Línea 1 del Metro de Lima y el Metropolitano, informó la Municipalidad de Lima.

El cierre estará vigente durante los próximos 90 días, situación que no ha sido tomada a bien por los ciudadanos que en la víspera intentaron transitar este sector.

Conductores y peatones reclamaron el hecho de que -a su juicio- la medida no fue comunicada con la debida anticipación.

Molestias

Los afectados denunciaron que el tránsito, que a diario afectaba la zona, se “agravará” con la nueva restricción, sobre todo en las horas punta.

“Los desvíos están pésimos. Las vías aledañas no están preparadas para soportar una mayor carga vehicular”, dijeron los conductores a la altura de la avenida Aviación.

En tanto, los peatones expresaron su desazón debido a que, con los cierres, quedaría restringido el acceso a la Estación Grau de la Línea 1, una de las más concurridas del sistema.

Ayer, los obreros colocaron placas de metal al lado de la vía para restringir el desplazamiento, sin dar detalles de los nuevos pasos peatonales.

Los ciudadanos se mostraron preocupados por la falta de señalización, y porque eran obligados a desplazarse por zonas consideradas potencialmente peligrosas.

Agentes de la Policía Nacional custodiaron la zona durante el inicio de la medida; sin embargo, abandonaron el lugar con el paso de las horas.

Durante la tarde, la carga vehicular estalló en la zona de la clausura y las vías aledañas debido a la falta de orientadores, denunciaron los conductores. Se esperan mejoras en los siguientes días.

