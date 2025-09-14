La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que desde este lunes 15 de septiembre se aplicarán desvíos temporales en las rutas de transporte público que circulan por la avenida Miguel Grau, en el Cercado de Lima, debido a las obras viales ejecutadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Rutas afectadas y alternativas

De Ate al Centro de Lima : las unidades circularán por las avenidas Nicolás Ayllón, México, Parinacochas, García Naranjo, jr. Huánuco y retomarán Miguel Grau. Otra opción es continuar por García Naranjo hacia Paseo de la República y reincorporarse a la altura del óvalo Grau .

: las unidades circularán por las avenidas y retomarán Miguel Grau. Otra opción es continuar por García Naranjo hacia y reincorporarse a la altura del . Del Centro de Lima hacia Ate : el desvío será por el jr. Lucanas y las avenidas Bausate y Mesa, Parinacochas, México y Nicolás Ayllón . Alternativamente, podrán circular por Paseo de la República, Bausate y Mesa, Parinacochas, México y Nicolás Ayllón .

: el desvío será por el y las avenidas . Alternativamente, podrán circular por . De San Juan de Lurigancho hacia La Victoria : el tránsito irá por av. Sebastián Lorente, jirones Junín y Lucanas, av. Miguel Grau y av. Aviación para luego retomar su recorrido. En el sentido contrario, circularán por av. Aviación, jr. Huánuco, jr. Santa Rosa, jr. Junín y av. Sebastián Lorente .

: el tránsito irá por para luego retomar su recorrido. En el sentido contrario, circularán por . De av. Rivagüero hacia av. Miguel Grau: las unidades desviarán por los jirones Junín y Lucanas antes de retomar su recorrido habitual hacia el Callao. En sentido contrario, irán por av. Miguel Grau, jr. Santa Rosa, jr. Junín y av. Rivagüero hacia El Agustino.

Plazos y recomendaciones

Según la Municipalidad de Lima, los trabajos viales tendrán una duración aproximada de 90 días. Por ello, la ATU exhortó a los usuarios a mantenerse informados a través de sus canales oficiales y redes sociales, para planificar con anticipación sus viajes y evitar contratiempos.

