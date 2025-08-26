La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) informó que a partir del miércoles 27 de agosto se pondrá en marcha un plan de desvío vehicular en la avenida Ramiro Prialé, debido al inicio de trabajos de rehabilitación de pistas para la construcción del bypass Las Torres, una megaobra que busca agilizar el tránsito hacia Chosica y distritos aledaños.

La medida, que se prolongará por 45 días consecutivos, las 24 horas del día, contempla el cierre de dos tramos de la autopista:

Entre las avenidas Huachipa y Las Torres. Entre las avenidas Carapongo y Ferrocarril.

Rutas de desvío establecidas

De Lima a Chosica: la Ramiro Prialé funcionará en doble sentido.

la Ramiro Prialé funcionará en doble sentido. De Lima a Carapongo: por Ramiro Prialé, doblar en la avenida Ferrocarril y continuar por la avenida Carapongo.

por Ramiro Prialé, doblar en la avenida Ferrocarril y continuar por la avenida Carapongo. De Chosica a Lima: ingresar por Ramiro Prialé o Carapongo, dirigirse a la avenida Las Torres, continuar por la calle Los Robles, girar en la avenida Huachipa y retomar la vía.

ingresar por Ramiro Prialé o Carapongo, dirigirse a la avenida Las Torres, continuar por la calle Los Robles, girar en la avenida Huachipa y retomar la vía. De Cajamarquilla a Lima: circular por Las Torres, Circunvalación, Huachipa y luego Ramiro Prialé.

circular por Las Torres, Circunvalación, Huachipa y luego Ramiro Prialé. De Santa Clara a Lima: tomar Las Torres, Carapongo, Ramiro Prialé, Las Torres, Los Robles, Huachipa y finalmente Ramiro Prialé.

tomar Las Torres, Carapongo, Ramiro Prialé, Las Torres, Los Robles, Huachipa y finalmente Ramiro Prialé. De Lima a Huachipa: ingresar por la avenida Los Laureles.

Emape precisó que en la avenida Circunvalación solo podrán circular buses de transporte público.

Actualmente, la obra se encuentra en la etapa final de instalación de los pilares de concreto y columnas del viaducto. La próxima semana se colocarán las vigas cabezales que soportarán el moderno bypass, el cual contará con tres carriles por sentido y reducirá significativamente los tiempos de viaje en Lima Este.

