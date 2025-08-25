La Línea 1 del Metro de Lima presentó un nuevo proyecto de adenda que contempla la instalación de puertas automáticas de seguridad en los andenes de sus estaciones.

Esta medida busca reforzar la protección de los pasajeros y modernizar el sistema de transporte masivo que conecta Villa El Salvador con San Juan de Lurigancho.

El anuncio fue realizado por el gerente de la Línea 1, José Zárate, durante una conferencia de prensa organizada con motivo de los mil 500 millones de usuarios trasladados a lo largo de los 14 años de funcionamiento del servicio.

“Los andenes de las estaciones van a estar equipados con puertas automáticas, que se van abrir y cerrar cuando estén los trenes presentes. Es un salto tecnológico importante que va aumentar la seguridad de nuestros pasajeros”, explicó Zárate.

La propuesta de adenda también incluye la adquisición de nuevas unidades con el objetivo de reducir los tiempos de espera y mejorar la capacidad de transporte.

“Al incrementar la capacidad del sistema de la Línea 1, se hace que un tren pase de 3 minutos a 2, incluso a futuro a 1 minuto con 30 segundos. Eso reduce cualquier cola fuera de las estaciones”, detalló.

El gerente precisó que la implementación de estas puertas automáticas será similar al modelo ya existente en el Metropolitano, lo que permitirá estandarizar medidas de seguridad en ambos sistemas. “Esto es un salto tecnológico importante que va experimentar la Línea 1, que va aumentar la seguridad y confiabilidad hacia nuestros pasajeros”, reiteró.

Actualmente, la Línea 1 moviliza alrededor de 630 mil pasajeros por día. Con el proyecto de ampliación, se busca superar el millón de usuarios diarios y preparar la infraestructura para su integración con otros sistemas de transporte masivo.

La adenda ya fue presentada al Estado peruano y forma parte de un plan estratégico para fortalecer la movilidad en Lima y Callao.