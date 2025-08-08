El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Jaime Romero, respondió a las críticas del alcalde Rafael López Aliaga sobre el reciente cambio de presidencia en la entidad. Afirmó que respeta su opinión, pero que las decisiones tienen un carácter técnico y político a nivel ministerial.

Romero indicó que no está obligado a mantener acuerdos de la gestión anterior. Señaló que su labor se enmarca en una nueva dirección política del sector, conforme a lo establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Lo que pueda opinar el alcalde lo respeto, pero yo no tengo por qué tomar ningún acuerdo del señor que me antecede”, declaró. Añadió que su enfoque es de “replanteo de toda la política” bajo las actuales directrices del gobierno.

Aseguró contar con la experiencia necesaria para el cargo y cuestionó la postura del alcalde de Lima. “La manera de ver del señor López Aliaga lo desconozco. Lo último que he sabido es que el señor López Aliaga solamente sabe decir que quiere hacer algo, pero no tiene el visto bueno del MTC”, dijo.