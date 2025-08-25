La inseguridad volvió a golpear a la industria musical. La Orquesta Zaperoko, agrupación salsera reconocida a nivel nacional, denunció el robo de instrumentos valorizados en más de S/10 mil.

El hecho ocurrió la noche del viernes 23 de agosto, mientras los músicos se encontraban cenando en un restaurante del Callao.

El director musical del grupo, Jhonny Peña, relató a Latina Noticias que el hurto se produjo alrededor de las 10 p.m., cuando el bus que los transportaba estaba estacionado en la cuadra 8 de la avenida Sáenz Peña.

Al retornar al vehículo para dirigirse a otra presentación, se dieron con la sorpresa de que la bodega había sido forzada y varios equipos habían desaparecido.

“Eran las 10 de la noche más o menos, tuvimos tiempo para ir a cenar. En ese tiempo el bus estaba afuera y después, cuando nos teníamos que ir a otra presentación, nos percatamos que habían forcejeado la bodega y sustrajeron los instrumentos que usamos todos los fines de semana”, declaró Peña.

El robo no solo significó una pérdida económica para los integrantes, sino también un golpe a su agenda laboral. La orquesta tuvo que reprogramar presentaciones e improvisar con instrumentos prestados para no cancelar compromisos previamente pactados.

“Nos afecta bastante, ayer hemos perdido trabajos y hoy también tenemos presentaciones. Tenemos que solucionar que nos presten, aunque sea para trabajar”, agregó el director musical.

Tras lo ocurrido, Zaperoko difundió un comunicado en el que detallan los objetos sustraídos: “1 Bongó, 2 Campanas y 1 Lluvia, un parador de Congas y más accesorios”. La agrupación precisó que todos estos implementos están “brandeados con el logo por lo que no tienen valor de reventa ni les sirven a otros músicos”.

La orquesta también hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con la recuperación de los instrumentos. “Se ofrecerá una buena recompensa a quien nos brinde información certera para recuperarlos. Garantizamos total confidencialidad”, señala el mensaje compartido en sus redes sociales.