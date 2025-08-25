Una mascota se convirtió en protagonista de un hecho que pudo terminar en tragedia en Huaral. La perrita Manchis apagó un explosivo lanzado contra la vivienda del periodista Alberto Mesías Zárate, situada en la calle Angamos de esta provincia. El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad.

En las grabaciones se observa a un sujeto que enciende un cartucho de dinamita con mecha lenta y lo arroja hacia la puerta de la casa. De inmediato, Manchis comenzó a ladrar y a correr por las escaleras, alertando a la familia del periodista. En su acercamiento al artefacto, la mascota logró apagar la mecha, evitando que el explosivo detonara.

El estruendo inicial alertó a los vecinos, mientras los familiares de Mesías solicitaron ayuda. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó al lugar y confirmó que se trataba de dinamita lista para estallar. Sin embargo, la mecha ya había sido apagada y el artefacto pudo ser retirado sin causar daños.

La Policía informó que las investigaciones están a cargo de la Unidad de Criminalística de Huaral. No se descarta que se trate de un acto vinculado a extorsionadores, aunque las pesquisas siguen en curso.

El periodista y su familia expresaron su preocupación y pidieron medidas de protección tras el atentado. Asimismo, destacaron la reacción de su mascota. “Es nuestra heroína”, mencionaron a América Noticias.

Pese al impacto de lo ocurrido, Manchis se encuentra en buen estado y continúa jugando en la casa de la familia, que la considera la salvadora de la noche del ataque.

Por su parte, la Policía mantiene las acciones para identificar al responsable y reforzar la seguridad en la zona, con el fin de prevenir nuevos atentados.