Un hombre estuvo a punto de perder la vida cuando un poste de alumbrado público se desplomó sobre un vehículo estacionado en la avenida Grau, en el distrito de La Victoria.

El hecho ocurrió a la altura de la cuadra trece, donde la víctima realizaba el cambio de una llanta de su automóvil.

El poste cayó repentinamente y terminó impactando contra el vehículo, destrozando el parabrisas y causando serios daños materiales.

El conductor, que se encontraba junto a la unidad, sufrió lesiones en la espalda y fue trasladado de emergencia al Hospital 2 de Mayo, informó América Noticias.

Posibles causas del desplome

Vecinos de la zona señalaron que el accidente estaría relacionado con el desgaste de las bases de los postes de alumbrado público y con los trabajos que se ejecutan en el marco de la construcción de la nueva Vía Expresa Grau. Aseguraron que las vibraciones constantes de la maquinaria pesada han debilitado las estructuras.

Los residentes también mostraron su inquietud al advertir que no se trata de un caso aislado, ya que varios postes en la avenida presentan signos de deterioro. “Tememos que algo parecido vuelva a suceder en cualquier momento”, comentaron.

Reclamos tras el accidente

El propietario del vehículo exigió a los responsables de la obra que asuman los daños ocasionados, pues su automóvil representa su medio de trabajo. “Las pérdidas son considerables y no tengo los recursos para cubrirlas por mi cuenta”, manifestó.

A su vez, los vecinos pidieron a la municipalidad y a la empresa constructora adoptar medidas de seguridad inmediatas en la zona. Denunciaron que hasta el momento no se estarían aplicando las acciones preventivas necesarias para resguardar la integridad de quienes transitan por el lugar.

Los vecinos solicitaron una inspección urgente de los postes de alumbrado y la implementación de refuerzos que eviten futuros incidentes.

Por ahora, la víctima permanece en recuperación en el Hospital 2 de Mayo, mientras los residentes mantienen su pedido de seguridad para evitar una tragedia mayor.