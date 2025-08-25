La Policía Nacional del Perú desarticuló una imprenta clandestina en el distrito de La Victoria, donde se producían billetes falsos listos para ser colocados en distintos mercados de Lima.

El operativo, a cargo del Grupo Terna del Escuadrón Verde, permitió incautar más de un millón de dólares falsificados y detener al principal responsable, según informó América Noticias.

La intervención se realizó en un local ubicado en el Conjunto Habitacional Manzanilla, en la cuadra 4 de la avenida Nicolás Ayllón. Desde el exterior, el negocio parecía una imprenta convencional dedicada a productos de librería, pero en su interior se encontraba acondicionado como un taller para la reproducción ilegal de dólares.

De acuerdo con la información policial, dentro del establecimiento se hallaron aproximadamente 1 millón 200 mil dólares falsos en planchas, listos para ser cortados y empaquetados. Con esta acción se evitó que una gran cantidad de billetes apócrifos ingresara al comercio informal y afectara la economía capitalina.

El único detenido fue identificado como Rafael Carruitero Lozano, de 53 años, impresor con cuatro décadas de experiencia en el rubro gráfico. Según las autoridades, su conocimiento técnico y manejo de maquinaria profesional habrían sido determinantes para perfeccionar la falsificación y sostener la actividad ilegal bajo la apariencia de un negocio legítimo.

Las primeras indagaciones señalan que el dinero falsificado tenía como destino los mercados de Unicachi, Huaycán y La Parada, zonas con intensa actividad comercial informal donde, según la Policía, este tipo de billetes suele colocarse con mayor frecuencia. No obstante, las autoridades no descartan que parte de la producción ya haya sido distribuida antes de la intervención.

Carruitero fue puesto a disposición del Ministerio Público y será investigado por el delito de falsificación de moneda, un ilícito que contempla varios años de prisión. Las pesquisas continuarán para determinar si la imprenta operaba desde hace tiempo y si existen más personas vinculadas a la organización.