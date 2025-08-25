Un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por un tráiler en la avenida Néstor Gambetta, a la altura del paradero Las Brisas de Oquendo, en la provincia constitucional del Callao.

La víctima fue identificada como José Marcos Ruíz Chaname (67), quien se desempeñaba como albañil, de acuerdo con la información brindada por sus familiares a RPP.

Según el testimonio de Javier Ruíz, sobrino del fallecido, el accidente ocurrió cuando su tío se habría resbalado de la berma, lo que ocasionó su caída hacia la pista en el preciso momento en que pasaba el vehículo de carga pesada.

Cámaras de seguridad de viviendas cercanas registraron el momento del accidente. En las imágenes se observa cómo el hombre tropieza y cae de espaldas hacia la pista auxiliar de la avenida Néstor Gambetta, en dirección de sur a norte. Segundos después, el tráiler lo impacta, provocando su muerte inmediata.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, el conductor del tráiler no se detuvo tras el hecho y se dio a la fuga con la unidad.

Agentes de la comisaría PNP Márquez llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Posteriormente, los restos de José Marcos Ruíz Chaname fueron trasladados a la morgue de Bellavista mientras avanzan las investigaciones para dar con el paradero del chofer implicado en este fatal accidente.