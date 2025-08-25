La comunidad educativa del colegio Rayitos de Sol, ubicado en la zona de Mariátegui en San Juan de Lurigancho, enfrenta una grave situación de inseguridad tras recibir amenazas de extorsionadores.

Los mensajes intimidatorios se vienen registrando desde hace dos semanas y obligaron a la institución a suspender sus clases presenciales por temor a represalias, según denunciaron padres de familia a Canal N.

De acuerdo con los testimonios, la directora del plantel fue el principal blanco de las comunicaciones extorsivas. En uno de los mensajes se advierte: “Ya tenemos ubicados a toda la familia y conocemos todos sus movimientos. Si en menos de dos horas no tengo respuesta, verán mis acciones”.

La alerta generó gran preocupación, sobre todo porque se trata de un colegio con 76 menores que cursan los niveles inicial y primaria.

Ante esta situación, se planteó como medida temporal el retorno a la virtualidad. Sin embargo, esta alternativa fue rechazada por la mayoría de padres de familia, quienes señalaron que no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para garantizar la continuidad educativa. “Tenemos niños de inicial, un bebé no va a poder conectarse a clases virtuales”, expresó una madre de familia.

Los padres subrayaron que el aprendizaje en línea no garantiza las mismas condiciones que las clases presenciales, especialmente en niños pequeños, y que la modalidad también genera dificultades para quienes deben trabajar y dejar a sus hijos en el colegio.

En medio del malestar, los padres exigieron patrullaje permanente en los alrededores del colegio. Indicaron que la comisaría de 10 de Octubre no estaría brindando la cobertura suficiente y que la presencia del serenazgo se ha dado únicamente cuando llegaron medios de comunicación.